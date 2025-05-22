22.05.2025 12:03 Рита Парфенова

У Харкові затримали «благодійницю», яка за 4700 доларів пропонувала звільнення від служби в армії

Директорка благодійної організації гарантувала військовому отримання статусу особи з інвалідністю без належного медичного обстеження. Її викрили після передачі повної суми хабаря.

У Харкові затримали керівницю благодійної організації, яка за 4700 доларів США пообіцяла військовослужбовцю організувати визнання його непридатним до військової служби. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, жінка пообіцяла вплинути на посадових осіб медичних установ Харкова та забезпечити необхідні рішення. Вона супроводжувала військового до лікарів, телефонувала до посадовців, організувала видачу медичних документів без належних оглядів та аналізів.

Підозрювана отримала спочатку 200 доларів, а наступного дня – решту суми в розмірі 4500 доларів. Її затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Слідство встановлює інших можливих учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб за вплив на посадовців, поєднане з її вимаганням).

Досудове розслідування веде Харківське районне управління поліції №3 за оперативного супроводу внутрішньої безпеки НПУ та військової контррозвідки СБУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали чоловіка, який вимагав $9500 за відстрочку від військової служби.