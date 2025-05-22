22.05.2025 11:40

Фахівці розповіли, чим хворіють жителі Харківської області

За 4 місяці 2025 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 59025 випадків інфекційних захворювань проти 47572 за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 2,3 проти 1,8 за аналогічний період минулого року. Питома вага захворюваності дитячого населення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року дещо зросла і становить 43,7% проти 40,4%.

У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником у 1,6 рази, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 1,8%, кашлюком на 14 вип.(зареєстровано 24 вип.), туберкульозом органів дихання на 6,8%, хворобою Лайма на 5 вип., грипом у 4,8 рази, ГРВІ на 23,2%.

Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 40,9%, шигельозом на 6 вип., гострими вірусними гепатитами на 10,5%, у т.ч. вірусним гепатитом А на 10 вип., вірусним гепатитом В на 3 вип., вірусним гепатитом С на 1 вип., хронічними вірусними гепатитами на 8,7%, у т.ч. хронічним вірусним гепатитом В на 23,6% та хронічним вірусним гепатитом С на 6,1%.

Виявлено 143 особи, інвазовані гельмінтами та найпростішими, з них 53,8% - діти до 17 років.

Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 929 осіб, з них від диких тварин постраждала 21 особа.

Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів зросла на 2,8%, зареєстровано 220 осіб, з них 36,4% - діти віком до 17 років.

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