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22.05.2025  11:25   Віталій Хіневич

Погодні умови другої декади травня в Харківській області: синоптики підбили підсумки

Прохолодна погода та повільне накопичення ефективного тепла були малосприятливими для початкового розвитку теплолюбних культур.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Упродовж другої декади травня ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов достатнього і оптимального, на більшості площ, зволоження ґрунту та дефіциту тепла. 
 
Прохолодна погода та повільне накопичення ефективного тепла були малосприятливими для початкового розвитку теплолюбних культур, ростові процеси були слабкими. Через дефіцит вологи у квітні, заморозки та низькі температури повітря спостерігалося пошкодження рослин на деяких посівах озимої пшениці, соняшнику та гороху.
 
Господарства області проводили культивацію з боронуванням ґрунту та продовжували сіяти теплолюбні культури, вносили добрива.
 
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Тэги:  погода, харків
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