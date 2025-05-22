22.05.2025 11:25 Віталій Хіневич

Погодні умови другої декади травня в Харківській області: синоптики підбили підсумки

Прохолодна погода та повільне накопичення ефективного тепла були малосприятливими для початкового розвитку теплолюбних культур.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Упродовж другої декади травня ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов достатнього і оптимального, на більшості площ, зволоження ґрунту та дефіциту тепла.

Прохолодна погода та повільне накопичення ефективного тепла були малосприятливими для початкового розвитку теплолюбних культур, ростові процеси були слабкими. Через дефіцит вологи у квітні, заморозки та низькі температури повітря спостерігалося пошкодження рослин на деяких посівах озимої пшениці, соняшнику та гороху.

Господарства області проводили культивацію з боронуванням ґрунту та продовжували сіяти теплолюбні культури, вносили добрива.

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