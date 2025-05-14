14.05.2025 12:34 Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який вимагав $9500 за відстрочку від військової служби

Правоохоронці затримали 39-річного харків’янина, який обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та оформити відстрочку від призову за 9500 доларів США. Йому повідомлено про підозру.

У Харкові затримали 39-річного місцевого мешканця, який за 9500 доларів США пропонував допомогу в ухиленні від призову на військову службу. Про це повідомили в Шевченківській окружній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік пообіцяв знайомому, який мав труднощі з уточненням персональних даних у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, нібито «вирішити питання». Замість поради він запропонував «оформити» відстрочку, запевнивши, що має зв’язки серед посадовців обласного ТЦК.

Свої послуги ділок оцінив у 9500 доларів США – саме цю суму він назвав у переписці через месенджер. Чоловіка затримали під час передачі коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Зараз триває встановлення інших осіб, які могли бути причетні до схеми, а також потенційних «клієнтів» затриманого.

Досудове розслідування веде СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють СБУ та співробітники ДПСУ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ заблокували схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон, затримавши організатора каналу та сімох чоловіків, що намагалися втекти від мобілізації.