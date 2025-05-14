14.05.2025 12:25 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова переклали технічно зношену ділянку трубопроводу

Ремонтні бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району завершили роботи з перекладки технічно зношеної ділянки трубопроводу довжиною понад 200 метрів та діаметром 250 мм на вулиці Драгомирівській.

Як повідомив сьогодні, 14 травня, провідний інженер районної служби Олександр Бутенко, минулого року на даному водопроводі вже було здійснено заміну відрізка довжиною понад 500 метрів, передає РЕДПОСТ.

«У зв'язку з тим, що суттєво почастішали аварійні ситуації, керівництвом підприємства було ухвалено рішення продовжити подальше оновлення сталевого трубопроводу, який прокладений вздовж внутрішньоквартальної дороги. Перед початком робіт з метою безпеки встановили огорожі та попереджувальні дорожні знаки. Перекладку виконали відкритим способом і методом санації.

Використовували сучасні поліетиленові труби, термін експлуатації яких становить понад 50 років. Деякі складнощі виникали в зв'язку зі знаходженням на ділянці ремонту ґрунтових вод, і ремонтникам довелося застосовувати водовідкачувальне обладнання. Проте досвідчені бригади, повністю забезпечені спецтехнікою, обладнанням та високоякісними матеріалами, впоралися у встановлені терміни. Наразі ведеться благоустрій території», - поінформував Олександр Бутенко.

Також він розповів, що заміна водопроводів значно сприяє покращенню якості води та суттєво підвищує надійність водопостачання харків'ян, мінімізуючи аварійність. У найближчих планах ремонтників – комплексні роботи із заміни 80-метрової ділянки трубопроводу на вулиці Олександра Шпейєра. Тут також буде виконано капітальний ремонт оглядових колодязів і встановлено нову запірно-регулюючу арматуру.

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