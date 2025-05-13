    
Главная Новини Харкова ЖКГ Газовики локалізували аварії у Харківській області після обстрілів
13.05.2025  14:40   Віталій Хіневич

Газовики локалізували аварії у Харківській області після обстрілів

З початку травня аварійні ситуації на будинкових газових мережах спричинені ворожими снарядами виникли у 46 домоволодіннях області.

 
Газовики Харківської філії «Газмережі» усунули витоки газу через обстріляні труби у 5 багатоквартирних та 41 приватному будинках, передає РЕДПОСТ.
 
Постраждали газові комунікації у оселях мешканців семи громад: Куп’янської, Циркунівської, Шевченківської, Великобурлуцької, Борівської, Золочівської, Дергачівської.
 
Відновлено газопостачання після прильотів для 140 родин.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 ЖКГ Харківські комунальники розповіли, від чого у них болить серце 13.05 ЖКГ У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи 10.05 ЖКГ Деякі вулиці Харкова тимчасово будуть без електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 