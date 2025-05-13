13.05.2025 11:50 Віталій Хіневич

У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають технічно зношену ділянку водоводу на Сумському шляху, що забезпечує водою мешканців Холодногірського району та селищ Подвірки, Солоницівка та Писочин.

Як повідомив сьогодні, 13 травня, начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району комплексу «Харківводопостачання» Олександр Сірко, у ході виконання робіт заплановано перекладка технічно зношеного трубопроводу загальною довжиною 430 метрів, передає РЕДПОСТ.

«На сьогодні вже підготували до заміни 252 метри мереж. Перекладаємо методом санації та, частково, відкритим способом, де умови не дозволяють. Продовжуємо з'єднувальні процеси та підготовку до укладання нової гілки трубопроводу. Ремонтуємо оперативно, закінчили підготовчі та земляні роботи, вже вийшли на етап протягування труб, подальшого з'єднання та припасування, облаштуємо оглядові колодязі з установкою обладнання.

Бригади забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, заміну ведемо згідно з графіком та закінчимо своєчасно. Магістраль розташована вздовж проїжджої частини дороги, тому для безпеки руху автотранспорту передбачили та встановили огорожу. Відновлення проводимо без відключення мешканців від подачі води, а водопостачання буде припинено лише на короткий час перепідключення мереж. Щоб акуратно та безпечно спланувати всі земляні роботи та, безпосередньо, саме укладання, традиційно провели попереднє обстеження місця реконструкції, відзначили розташування інших комунікацій, а також взаємодію під час надходження підземних вод», - зазначив Олександр Сірко.

За його словами, реконструкцію гілки водоводу проводять спільно майстри районної служби та дільниці з перекладання та санації водопровідних мереж. Після виконання робіт будуть проведені гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка водоводу. Надалі – покращити якість води, що подається до будинків харків'ян, і скоротиться аварійність та пориви на водоводах у цьому районі.

З початку року в районі вже оновили 461 метр технічно зношених трубопроводів на шести ділянках, встановили по 23 нові люки та пожежні гідранти. Паралельно виконуються всі необхідні заходи щодо підтримки об'єктів водопровідного господарства у робочому стані.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram