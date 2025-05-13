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13.05.2025  11:42   Рита Парфенова

Харківські велоспортсмени увійшли до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу за 2024 рік

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило підсумки рейтингу серед областей: Харківщина посіла призові місця одразу в кількох видах велоспорту.

Харківські спортсмени – серед лідерів України у велоспорті

Харківська область продовжує зміцнювати свої позиції на спортивній мапі країни. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

За підсумками 2024 року, згідно з офіційним рейтингом Міністерства молоді та спорту України, харківські велоспортсмени здобули високі місця в національному заліку.

У загальному рейтингу серед областей Харківщина посіла:

  • 3 місце у велотреку,
  • 3 місце у ВМХ,
  • 6 місце у шосейному велоспорті,
  • 9 місце у маунтенбайку (МТБ).

Ці результати стали можливими завдяки успішним виступам спортсменів на всеукраїнських та міжнародних турнірах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що стали відомі переможці змагання «Майбутні зірки татамі» у Харкові.

Тэги:  спорт, харків
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