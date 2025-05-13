Харківські велоспортсмени увійшли до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу за 2024 рік

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило підсумки рейтингу серед областей: Харківщина посіла призові місця одразу в кількох видах велоспорту.
Харківська область продовжує зміцнювати свої позиції на спортивній мапі країни. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
За підсумками 2024 року, згідно з офіційним рейтингом Міністерства молоді та спорту України, харківські велоспортсмени здобули високі місця в національному заліку.
У загальному рейтингу серед областей Харківщина посіла:
Ці результати стали можливими завдяки успішним виступам спортсменів на всеукраїнських та міжнародних турнірах.
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