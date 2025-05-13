13.05.2025 11:42 Рита Парфенова

Харківські велоспортсмени увійшли до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу за 2024 рік

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило підсумки рейтингу серед областей: Харківщина посіла призові місця одразу в кількох видах велоспорту.

Харківська область продовжує зміцнювати свої позиції на спортивній мапі країни. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

За підсумками 2024 року, згідно з офіційним рейтингом Міністерства молоді та спорту України, харківські велоспортсмени здобули високі місця в національному заліку.

У загальному рейтингу серед областей Харківщина посіла:

3 місце у велотреку,

у велотреку, 3 місце у ВМХ,

у ВМХ, 6 місце у шосейному велоспорті,

у шосейному велоспорті, 9 місце у маунтенбайку (МТБ).

Ці результати стали можливими завдяки успішним виступам спортсменів на всеукраїнських та міжнародних турнірах.

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