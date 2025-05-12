12.05.2025 20:16 Дмитро Колонєй
У Харкові відбувся дитячий турнір з дзюдо
Стали відомі переможці змагання «Майбутні зірки татамі» у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, турнір з дзюдо «Майбутні зірки татамі» проводилися серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях 2013-2014 р.н., 2015-2016 р.н. Переможці та призери турніру отримали дипломи та медалі, а також солодкі подарунки від ГО «Об’єднання волонтерів «Янгол». Крім того, під час заходу двом дзюдоїсткам було присвоєне звання майстрів спорту України. Змагання пройшли під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Результати турніру з дзюдо «Майбутні зірки татамі»
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1 місце - Чуприна Варя
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1 місце - Камишан Ангеліна
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1 місце - Геєнко Аріна
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1 місце - Свердленко Артем
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1 місце - Лавринюк Гліб
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1 місце - Федоров Макар
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1 місце - Черногор Всеволод
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1 місце - Кукота Тимур
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2 місце - Свердленко Олександра
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2 місце - Філіппенко Арина
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2 місце - Геєнко Вероніка
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2 місце - Бортульов Ярік
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2 місце - Базяєв Андрій
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2 місце - Пірогов Олексій
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2 місце - Левашов Артем
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3 місце - Сінчук Михайло
Вітаємо спортсменів і тренерів - Чимчиурі Іллію, Чуприну Олексія й Попова Сергія.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на континентальній першості у ваговій категорії до 64 кг харків’янка показала результат
221 кг у двоборстві та стала «Спортивною зіркою Слобожанщини» квітня 2025 року.
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