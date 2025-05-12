12.05.2025 19:38 Дмитро Колонєй

Потрійна ДТП через непоступливого водія сталася на харківському перехресті

Харківські слідчі з'ясовують обставини аварії, в якій постраждали двоє чоловіків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 травня 2025 року близько 14:15 на перехресті площі Кононенка та об’їзної дороги

27-річний водій ВАЗ-2108 при повороті не надав перевагу в русі та зіткнувся з автівкою Mitsubishi, за кермом якої був 25-річний чоловік, який рухався в попутному напрямку. Через зіткнення Mitsubishi врізався у припаркований автобус. Травмувалися водії легкових транспортних засобів. Їх доставили до лікарні.

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Відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Винуватцю загрожує до восьми років за гратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині п'яний водій протаранив сміттєбаки.