12.05.2025 19:38 Дмитро Колонєй
Потрійна ДТП через непоступливого водія сталася на харківському перехресті
Харківські слідчі з'ясовують обставини аварії, в якій постраждали двоє чоловіків.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 11 травня 2025 року близько 14:15 на перехресті площі Кононенка та об’їзної дороги
27-річний водій ВАЗ-2108 при повороті не надав перевагу в русі та зіткнувся з автівкою Mitsubishi, за кермом якої був 25-річний чоловік, який рухався в попутному напрямку. Через зіткнення Mitsubishi врізався у припаркований автобус. Травмувалися водії легкових транспортних засобів. Їх доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Винуватцю загрожує до восьми років за гратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині п'яний водій протаранив
сміттєбаки.
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