    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Потрійна ДТП через непоступливого водія сталася на харківському перехресті
12.05.2025  19:38   Дмитро Колонєй

Потрійна ДТП через непоступливого водія сталася на харківському перехресті

Харківські слідчі з'ясовують обставини аварії, в якій постраждали двоє чоловіків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 травня 2025 року близько 14:15 на перехресті площі Кононенка та об’їзної дороги 
27-річний водій ВАЗ-2108 при повороті не надав перевагу в русі та зіткнувся з автівкою Mitsubishi, за кермом якої був 25-річний чоловік, який рухався в попутному напрямку. Через зіткнення Mitsubishi врізався у припаркований автобус. Травмувалися водії легкових транспортних засобів. Їх доставили до лікарні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Винуватцю загрожує до восьми років за гратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині п'яний водій протаранив сміттєбаки.
 
Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Надзвичайні події Смертельна аварія: на Харківщині рятувальники деблокували тіло загиблої жінки (фото) 12.05 Надзвичайні події На Харківщині п'яний водій пішов на таран сміттєбаків 12.05 Надзвичайні події У Салтівському районі Харкова автомобіль на смерть збив 84-річну жінку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 