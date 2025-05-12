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12.05.2025  18:22   Дмитро Колонєй

На Харківщині п'яний водій пішов на таран сміттєбаків

Поліцейські офіцер громади на Харківщин притягнули до відповідальності нетверезого винуватця аварії.

Врізався у баки для сміття п'яний водій на Kia Sorento: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 травня 2025 року близько 23:40 чугуївським поліцейсьим стало відомо про аварію на одній із вулиць Малинівської громади. З'ясувалося, що водій авто Kia Sorento не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та врізався у контейнери для сміття. Керманич автівки не постраждав, однак його автомобіль та контейнери отримали механічні пошкодження.
 
Врізався у баки для сміття п'яний водій на Kia Sorento: Новини Харкова
 
Спілкуючись із ним, поліцейські помітили, що шофер нетверезий. та перевірили його на стан сп’яніння. Він склав 1,09 проміле. Поліцейські склали на водія протокол та відсторонили від керування транспортним засобом.
 
Врізався у баки для сміття п'яний водій на Kia Sorento: Новини Харкова
 
Правоохоронці нагадують 
 
  • водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
  • сідаючи за кермо в стані сп'яніння, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як нетверезий водій у Харкові перекинув авто.
 
Тэги:  дтп, кримінал, харків, аварія
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