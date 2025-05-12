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12.05.2025  13:54   Рита Парфенова

Нетверезий водій у Харкові перекинув авто — вміст алкоголю перевищував норму в 13 разів

Чоловік керував авто без прав, у стані сильного сп’яніння, й допустив перекидання автомобіля. На нього склали кілька адмінпротоколів.

драгер

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Харкові на вулиці Косолапівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія. Інцидент трапився 11 травня близько 17:00. Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водій автомобіля Nissan не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної швидкості та перекинув транспортний засіб.
 
Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на алкотестері «Драгер» показав 2,67 проміле — це більш ніж у 13 разів перевищує допустиму норму. Водій визнав результат огляду.
 
Крім того, поліцейські встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами. Його відсторонили від керування та склали кілька адміністративних матеріалів:
  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП);
  • протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне керування у стані сп’яніння протягом року);
  • постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортом особою, позбавленою такого права).
Усі матеріали передадуть до суду для подальшого розгляду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харківській області водій авто  з явними ознаками алкогольного сп’яніння пропонував хабаря правоохоронцям.
Тэги:  водій, харків
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