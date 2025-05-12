12.05.2025 13:28 Рита Парфенова

У Чугуєві поліцейські оперативно розшукали зниклу 13-річну дівчинку

Після звернення матері правоохоронці швидко встановили можливе місце перебування дитини та повернули її додому. Кримінальних подій не зафіксовано.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ввечері 11 травня до поліції Чугуївського району звернулася місцева мешканка із повідомленням про зникнення 13-річної доньки. За словами жінки, дитина пішла на прогулянку близько 13:00 і не повернулася додому.

Після отримання повідомлення поліцейські негайно розпочали пошуки. Правоохоронці встановили коло знайомих дівчини та з’ясували, що вона може бути у своєї подруги. Під час перевірки цієї версії дитину виявили на вулиці неподалік від будинку подруги.

Жодних кримінальних правопорушень щодо дівчинки не сталося. Її повернули додому. З неповнолітньою та її матір’ю інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

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