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12.05.2025  13:28   Рита Парфенова

У Чугуєві поліцейські оперативно розшукали зниклу 13-річну дівчинку

Після звернення матері правоохоронці швидко встановили можливе місце перебування дитини та повернули її додому. Кримінальних подій не зафіксовано.

Поліція Чугуєва розшукала зниклу 13-річну дівчинку

Як повідомляє РЕДПОСТ, ввечері 11 травня до поліції Чугуївського району звернулася місцева мешканка із повідомленням про зникнення 13-річної доньки. За словами жінки, дитина пішла на прогулянку близько 13:00 і не повернулася додому.

Після отримання повідомлення поліцейські негайно розпочали пошуки. Правоохоронці встановили коло знайомих дівчини та з’ясували, що вона може бути у своєї подруги. Під час перевірки цієї версії дитину виявили на вулиці неподалік від будинку подруги.

Жодних кримінальних правопорушень щодо дівчинки не сталося. Її повернули додому. З неповнолітньою та її матір’ю інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.

Тэги:  розшук, харків
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