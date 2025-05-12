На Харківському напрямку за добу зафіксовано 569 обстрілів

Протягом доби 11 травня російські війська тричі атакували Вовчанськ, застосували 128 дронів-камікадзе та втратили понад 140 одиниць техніки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 12 травня 2025 року ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, однак суттєвих змін не відбулося.
Минулої доби російські війська здійснили 2 авіаудари з використанням керованих авіабомб (КАБ), випустили 128 дронів-камікадзе й 569 разів обстріляли позиції українських захисників. Найактивніші бойові дії тривали в районі Вовчанська, де окупанти тричі намагалися штурмувати позиції Сил оборони.
Крім того, знищено 77 польових укриттів та 2 склади з боєприпасами.
Сили оборони України продовжують утримувати позиції та виконувати завдання зі стримування російської агресії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках– минулої доби було відбито п’ять атак.
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День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
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