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12.05.2025  13:02   Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу зафіксовано 569 обстрілів

Протягом доби 11 травня російські війська тричі атакували Вовчанськ, застосували 128 дронів-камікадзе та втратили понад 140 одиниць техніки.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 12 травня 2025 року ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, однак суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби російські війська здійснили 2 авіаудари з використанням керованих авіабомб (КАБ), випустили 128 дронів-камікадзе й 569 разів обстріляли позиції українських захисників. Найактивніші бойові дії тривали в районі Вовчанська, де окупанти тричі намагалися штурмувати позиції Сил оборони.

  • Українські захисники завдали противнику значних втрат. За добу ліквідовано 84 окупанти, з яких 43 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 143 одиниці озброєння та техніки, зокрема:
  • 2 броньовані машини;
  • 3 артилерійські системи;
  • 25 автомобілів;
  • 102 безпілотники;
  • 11 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 77 польових укриттів та 2 склади з боєприпасами.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та виконувати завдання зі стримування російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках– минулої доби було відбито п’ять атак.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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