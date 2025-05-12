12.05.2025 13:02 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу зафіксовано 569 обстрілів

Протягом доби 11 травня російські війська тричі атакували Вовчанськ, застосували 128 дронів-камікадзе та втратили понад 140 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 12 травня 2025 року ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, однак суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби російські війська здійснили 2 авіаудари з використанням керованих авіабомб (КАБ), випустили 128 дронів-камікадзе й 569 разів обстріляли позиції українських захисників. Найактивніші бойові дії тривали в районі Вовчанська, де окупанти тричі намагалися штурмувати позиції Сил оборони.

Українські захисники завдали противнику значних втрат. За добу ліквідовано 84 окупанти, з яких 43 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 143 одиниці озброєння та техніки, зокрема:

2 броньовані машини;

3 артилерійські системи;

25 автомобілів;

102 безпілотники;

11 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 77 польових укриттів та 2 склади з боєприпасами.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та виконувати завдання зі стримування російської агресії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках– минулої доби було відбито п’ять атак.