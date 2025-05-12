Окупанти атакували п’ять разів на Харківщині — усі штурми відбиті

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках — минулої доби було відбито п’ять атак.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські військові відбили три атаки армії рф у районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано дві спроби штурму з боку окупантів. Сили оборони успішно зупинили ворога поблизу населених пунктів Нова Кругляківка та Загризове.
Крім того, агресор завдав авіаційного удару по селу Садовод.
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Раніше РЕДПОСТ писав, загалом протягом доби з 11 по 12 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. Одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу.
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День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
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