12.05.2025 08:34 Рита Парфенова

Окупанти атакували п’ять разів на Харківщині — усі штурми відбиті

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках — минулої доби було відбито п’ять атак.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські військові відбили три атаки армії рф у районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано дві спроби штурму з боку окупантів. Сили оборони успішно зупинили ворога поблизу населених пунктів Нова Кругляківка та Загризове.

Крім того, агресор завдав авіаційного удару по селу Садовод.

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Раніше РЕДПОСТ писав, загалом протягом доби з 11 по 12 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. Одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу.