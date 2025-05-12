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12.05.2025  08:09   Рита Парфенова

Ворожий обстріл спричинив пожежу в житловому секторі на Харківщині

Ворожа авіабомба пошкодила два будинки та спричинила займання на площі 130 м² у селі Садовод Куп'янського району. Постраждали дві жінки.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Удень 11 травня російські війська завдали авіаційного удару керованою бомбою по житловому сектору села Садовод Великобурлуцької громади на Куп’янщині. Унаслідок атаки частково зруйновано два двоповерхові житлові будинки. У кількох квартирах та господарських спорудах виникла масштабна пожежа на площі 130 квадратних метрів.

Постраждали дві місцеві мешканки – вони отримали гостру стресову реакцію.

За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, за добу з 11 по 12 травня рятувальники здійснили 10 оперативних виїздів, зокрема:

  • 3 – на ліквідацію пожеж (1 з них – через обстріл),
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,
  • 4 – надання допомоги населенню,
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили пожежу та надали допомогу постраждалим після удару окупаційної армії по Харківщині.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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