Ворожий обстріл спричинив пожежу в житловому секторі на Харківщині

Ворожа авіабомба пошкодила два будинки та спричинила займання на площі 130 м² у селі Садовод Куп'янського району. Постраждали дві жінки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Удень 11 травня російські війська завдали авіаційного удару керованою бомбою по житловому сектору села Садовод Великобурлуцької громади на Куп’янщині. Унаслідок атаки частково зруйновано два двоповерхові житлові будинки. У кількох квартирах та господарських спорудах виникла масштабна пожежа на площі 130 квадратних метрів.
Постраждали дві місцеві мешканки – вони отримали гостру стресову реакцію.
За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, за добу з 11 по 12 травня рятувальники здійснили 10 оперативних виїздів, зокрема:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
влажность:
давление:
ветер: