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12.05.2025  08:17   Рита Парфенова

Пожежа у Харкові: загинула жінка, 10 людей врятовано

У Харкові на вулиці Олександра Лавренка внаслідок пожежі у п’ятиповерховому будинку загинула 55-річна жінка. Рятувальники евакуювали 10 людей.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері 11 травня в Холодногірському районі Харкова сталася смертельна пожежа. О 22:13 на вулиці Олександра Лавренка загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Площа займання склала 3 кв. м – горіли домашні речі.

Унаслідок інциденту загинула 55-річна жінка. Під час ліквідації пожежі рятувальникам вдалося врятувати 10 мешканців будинку.

Пожежу було повністю ліквідовано о 23:18. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загалом протягом доби з 11 по 12 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. Одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Тэги:  дснс, пожежа, харків
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