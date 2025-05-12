Пожежа у Харкові: загинула жінка, 10 людей врятовано

У Харкові на вулиці Олександра Лавренка внаслідок пожежі у п’ятиповерховому будинку загинула 55-річна жінка. Рятувальники евакуювали 10 людей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Увечері 11 травня в Холодногірському районі Харкова сталася смертельна пожежа. О 22:13 на вулиці Олександра Лавренка загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Площа займання склала 3 кв. м – горіли домашні речі.
Унаслідок інциденту загинула 55-річна жінка. Під час ліквідації пожежі рятувальникам вдалося врятувати 10 мешканців будинку.
Пожежу було повністю ліквідовано о 23:18. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.
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