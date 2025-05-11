11.05.2025 17:19 Дмитро Колонєй

Росіяни зруйнували КАБом будинки у прифронтовому селі на Харківщині, спалахнула пожежа (фото)

Рятувальники загасили пожежу та надали допомогу постраждалим після удару окупаційної армії по Харківщині.

Вдень 11 травня 2025 року ворог скинув КАБ на житловий сектор села Садовод Великобурлуцької громади Куп'янського району, передає РЕДПОСТ . Внаслідок атаки

сильно зруйновані два двоповерхові житлові будинки;

виникла пожежа на загальній площі 130 квадратних метрів, охопивши квартири та господарчі споруди;

постраждали дві жінки, які отримали гостру реакцію на стрес.

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Під час гасіння вогню, до якого були залучені ули залучені 2 відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС, було врятовано з палаючого сараю кролика.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що заграбники руйнували населені пункти трьох районів Харківщини, є постраждалі.