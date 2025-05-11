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11.05.2025  17:19   Дмитро Колонєй

Росіяни зруйнували КАБом будинки у прифронтовому селі на Харківщині, спалахнула пожежа (фото)

Рятувальники загасили пожежу та надали допомогу постраждалим після удару окупаційної армії по Харківщині.

Скинули КАБ на житловий квартал росіяни, спалахнули будівлі, квартири, зруйновані будинки, постраждали люди: Новини Харкова
 
Вдень 11 травня 2025 року ворог скинув КАБ на житловий сектор села Садовод Великобурлуцької громади Куп'янського району, передає РЕДПОСТ. Внаслідок атаки
  • сильно зруйновані два двоповерхові житлові будинки;
  • виникла пожежа на загальній площі 130 квадратних метрів, охопивши квартири та господарчі споруди;
  • постраждали дві жінки, які отримали гостру реакцію на стрес.

Скинули КАБ на житловий квартал росіяни, спалахнули будівлі, квартири, зруйновані будинки, постраждали люди: Новини Харкова

Скинули КАБ на житловий квартал росіяни, спалахнули будівлі, квартири, зруйновані будинки, постраждали люди: Новини Харкова

Скинули КАБ на житловий квартал росіяни, спалахнули будівлі, квартири, зруйновані будинки, постраждали люди: Новини Харкова

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Під час гасіння вогню, до якого були залучені ули залучені 2 відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС, було врятовано з палаючого сараю кролика.
 
Скинули КАБ на житловий квартал росіяни, спалахнули будівлі, квартири, зруйновані будинки, постраждали люди: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що заграбники руйнували населені пункти трьох районів Харківщини, є постраждалі.
 
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