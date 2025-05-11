11.05.2025 18:19 Дмитро Колонєй

Отримав вирок харків'янин, який збив чоловіка та втік з місця аварії

Як сталася автопригода на Салтівці за участю харків'янина з'ясували правоохоронці.



Отримав вирок харків'янин, який збив чоловіка та втік з місця аварії



Як повідомляє РЕДПОСТ , 10 червня 2024 року близько 23:10 раніше судимий харків'янин, керуючи автомобілем "ВАЗ 2108", наїхав на чоловіка , який лежав на дорозі. Внаслідок зіткнення потерпілий отримав численні серйозні травми, включаючи переломи тазу, хребта та ніг. Але замість того, щоб надати першу медичну допомогу, викликати швидку або повідомити про інцидент поліцію, водій покинув місце події, залишивши травмованого чоловіка в небезпечному для життя стані.

У суді потерпілий розповів, що того вечора відпочивав з друзями на Журавлівському пляжі, вживаючи алкоголь. А потім самостійно, у свідомості пішов додому по вулиці Валентинівській, намагаючись зловити таксі. Але подальші події він не пам'ятає, опритомнів уже в лікарні з множинними переломами. Про те, що його збила машина, він дізнався від слідчого, проте не зміг пригадати обставини ДТП. Після лікування в лікарні він ще близько місяця проходив реабілітацію в стаціонарі.

Обвинувачений пояснив у суді, що вулиця була неосвітленою, він їхав зі швидкістю близько 40 км/год посередині дороги. За його словами, автомобіль, що рухався позаду з увімкненим дальнім світлом, засліпив його, через що він на мить відвернувся від дзеркала заднього виду і в цей момент не гальмував та не здійснював жодних маневрів. Потім він відчув удар лівою частиною автомобіля. Спочатку він не зрозумів, що сталося, але згодом усвідомив, що скоїв наїзд. Він поїхав до знайомого і розповів про ДТП. Той негайно почав викликати поліцію та швидку допомогу і наполягав на поверненні на місце аварії, проте обвинувачений відмовився та пішов, залишивши автомобіль. Свою поведінку він пояснив розгубленістю. До слідчого водій з'явився лише через сім днів після інциденту. Швидку та поліцію викликав його знайомий, якому він розповів про ДТП.

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Згідно з висновками експертизи, водій, який, до речі, неодноразово порушував ПДР, мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода, але порушив Правила дорожнього руху.

До 2018 року обвинувачений року перебував під наглядом психіатра з діагнозом "дисоціальний розлад особистості". Проте експерти підтвердили, що на момент скоєння ДТП чоловік міг усвідомлювати свої дії та контролювати їх.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. А суд відправив його на два роки заграти з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Крім того, суд ухвалив стягнути з засудженого на користь потерпілого 50 000 гривень у якості компенсації за завдану моральну шкоду.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про водія, який вбив себе та двох своїх пасажирів, порушивши ПДР.