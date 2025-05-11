11.05.2025 19:19 Дмитро Колонєй
Еліна Світоліна пройшла у 1/8 турніра у Римі
Еліна Світоліна у важкому двобої подолала Хейлі Баптіст.
Еліна Світоліна пройшла у 1/8 турніра у Римі
Як повідомляє РЕДПОСТ
, лидер українського тенісу Еліна Світоліна пройшла в четверте коло змгань в Римі. Вона здолала американку Хейлі Баптіст. 6:4, 3:6, 6:4.
У другому сеті Світоліна програвала 0:5, потім виграла два гейми і взяла медичний тайм-аут через проблеми в області живота і залишила корт.
Наразі Еліна проведе двобій з іншою представницею США Даниєль Роуз Коллінз.
Раніше теннісистки зустрічалися тричі, за перемогами веде американка 2:1. Але всі матчі між гравчинями були проведені на швидкому покриття, а італійський турнір проходить на грунті.
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