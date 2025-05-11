    
Главная Новини Харкова Спорт Еліна Світоліна пройшла у 1/8 турніра у Римі
11.05.2025  19:19   Дмитро Колонєй

Еліна Світоліна пройшла у 1/8 турніра у Римі

Еліна Світоліна у важкому двобої подолала Хейлі Баптіст.


Еліна Світоліна пройшла у 1/8 турніра у Римі
Як повідомляє РЕДПОСТ, лидер українського тенісу Еліна Світоліна пройшла в четверте коло змгань в Римі. Вона здолала американку Хейлі Баптіст. 6:4, 3:6, 6:4.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У другому сеті Світоліна програвала 0:5, потім виграла два гейми і взяла медичний тайм-аут через проблеми в області живота і залишила корт.
 
Наразі Еліна проведе двобій з іншою представницею США Даниєль Роуз Коллінз.
 
Раніше теннісистки зустрічалися тричі, за перемогами веде американка 2:1. Але всі матчі між гравчинями були проведені на швидкому покриття, а італійський турнір проходить на грунті.    
 
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Спорт Тхеквондисти Харківщини вибороли 22 медалі на чемпіонаті України 09.05 Спорт Світлана Москвіна – «Спортивна зірка Слобожанщини» квітня 2025 року 06.05 Спорт У Харкові відбулися перші змагання з плавання для військових з пораненнями та ампутаціями (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 