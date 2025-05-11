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11.05.2025  20:56   

У Харкові пройшов конкурс на кращу годівничку та шпаківню (фото)

У парку Зелений Гай Індустріального району Харкова розмістили шпаківні, виготовлені дітьми у рамках конкурсу на кращу шпаківню, годівничку та малюнок, що проводився до Дня птахів серед мешканців району.

Харків, Зелений гай, конкурс, шпаківня
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Переможці були відзначені грамотами та цінними подарунками. Мешканці району мають змогу познайомитися із кращими роботами учасників конкурсу, які розміщені по всій території парку Зелений Гай.


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Тэги:  харків, конкурс, шпаківня, день птахів, зелений гай
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