11.05.2025 20:56

У Харкові пройшов конкурс на кращу годівничку та шпаківню (фото)

У парку Зелений Гай Індустріального району Харкова розмістили шпаківні, виготовлені дітьми у рамках конкурсу на кращу шпаківню, годівничку та малюнок, що проводився до Дня птахів серед мешканців району.



Фото: Василь Голосний /



Переможці були відзначені грамотами та цінними подарунками. Мешканці району мають змогу познайомитися із кращими роботами учасників конкурсу, які розміщені по всій території парку Зелений Гай. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Переможці були відзначені грамотами та цінними подарунками. Мешканці району мають змогу познайомитися із кращими роботами учасників конкурсу, які розміщені по всій території парку Зелений Гай.



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