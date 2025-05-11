У Харкові пройшов конкурс на кращу годівничку та шпаківню (фото)

У парку Зелений Гай Індустріального району Харкова розмістили шпаківні, виготовлені дітьми у рамках конкурсу на кращу шпаківню, годівничку та малюнок, що проводився до Дня птахів серед мешканців району.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Можливі приємні несподіванки та фінансовий успіх. Варто зайнятись грошима й відмовитись від азарту.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
влажность:
давление:
ветер: