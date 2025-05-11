11.05.2025 21:34 Дмитро Колонєй

Джерело бадьорості на крайній випадок: прості коктейлі з енергетиком

Іноді буває потрібно підбадьоритися тут і зараз.



Джерело бадьорості на крайній випадок: прості коктейлі з енергетиком



Як пише РЕДПОСТ, у житті бувають моменти, коли потрібний швидкий заряд енергії. Один із варіантів вирішити проблему – енергетичний напій. Пропонуємо кілька простих рецептів коктейлів на їх основі. Але треба пам'ятати, що надмірне вживання енергетиків, може негативно позначитися на здоров'ї. Використовуйте ці рецепти розумно та відповідально.

Цитрусовий мікс

Склад:

200 мл енергетика

20 мл апельсинового соку,

20 мл лимонного соку,

лід.

Покроковий рецепт приготування:

Наповнити келих льодом. Влити в келих апельсиновий та лимонний соки. Долити коктейль енергетиком. Акуратно перемішати.

Еспресо-енергетик

Склад:

60 мл еспресо,

250 мл енергетика

лід,

м'ята або лимон (за бажанням).

Покроковий рецепт приготування:

Наповнити склянку льодом. Влити в склянку міцний еспресо. Долити коктейль енергетиком. За бажанням прикрасити м'ятою або лимоном.

Апельсиновий енергетик

Склад:

150 мл енергетика

100 мл апельсинового соку,

лід.

Покроковий рецепт приготування:

У охолодженій склянці обережно змішати апельсиновий сік з енергетиком. Додати трохи колотого льоду.

Імбирна ягода

Склад:

100 мл енергетика

20 мл лимонного соку,

1 жменю ожини (або інших ягід),

10 г імбиру,

газована вода (за смаком),

лід.

Покроковий рецепт приготування:

Тонко нарізати імбир. У склянці розім'яти нарізаний імбир із ягодами та лимонним соком. Додати кілька кубиків льоду. Залити суміш енергетиком. На смак долити газованої води.

Виноградний енергетик

Склад:

200 мл енергетика

50 мл виноградного соку,

кілька кружечків лайма,

кілька кружечків огірка,

лід.

Покроковий рецепт приготування:

Викласти в склянку кілька кружечків лайма та огірка. Додати кригу. Влити виноградний сік. Долити коктейль енергетиком.