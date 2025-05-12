12.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 травня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітрявдень 10 – 12° тепла.

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Народні прикмети

червоний світанок обіцяє посушливе літо;

якщо на горобині багато квітів, то варто чекати хорошого врожаю;

на ставках з’явилося листя білого латаття — заморозків більше не буде;

сині хмари увечері обіцяють зміну погоди.