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12.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 травня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітрявдень 10 – 12° тепла.

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Народні прикмети

  • червоний світанок обіцяє посушливе літо;
  • якщо на горобині багато квітів, то варто чекати хорошого врожаю;
  • на ставках з’явилося листя білого латаття — заморозків більше не буде;
  • сині хмари увечері обіцяють зміну погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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