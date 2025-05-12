Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 травня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітрявдень 10 – 12° тепла.
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День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
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