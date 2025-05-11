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11.05.2025  16:09   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони зупинили ворожу атаку на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 11 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.   

  • На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворога поблизу Вовчанська.

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  • На Куп'янському напрямку — без особливих змін.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти намагалися прорвати оборону шости селищ Харківщини та втратили тільки на одному напрямку десятки осіб та більше ста одиниць озброєння та військової техніки.

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