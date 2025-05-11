На Харківщині Сили оборони зупинили ворожу атаку на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 11 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти намагалися прорвати оборону шости селищ Харківщини та втратили тільки на одному напрямку десятки осіб та більше ста одиниць озброєння та військової техніки.
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Можливі приємні несподіванки та фінансовий успіх. Варто зайнятись грошима й відмовитись від азарту.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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