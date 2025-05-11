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11.05.2025  15:00   Дмитро Колонєй

Українці можуть отримати пільгу на комуналку: хто саме та яку

Нагадуємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть претендувати на особливу підтримку держави.


Українці можуть отримати пільгу на комуналку: хто саме та яку
Як повідомляє РЕДПОСТ, деякі українці можуть отримувати пільгу у розмірі 25%. 
 

Хто може розраховувати на таку допомогу 

 
Мати таку пільгу, згідно закону № 2195-IV можуть громадяни зі статусом “діти війни” - громадяни України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.
 
Ця знижка поширюється на всі житлово-комунальні послуги, за винятком послуги з управління багатоквартирним будинком. Також пільга застосовується щодо “дитини війни” і не поширюється на осіб, які мешкають з такою особою.
 
 
 
ПФУ призначає знижку за умови, що людина має низький дохід, що надає право на податкову соціальну пільгу. Сума визначається як середньомісячний загальний дохід сім’ї за попередні 6 місяців у розрахунку на одну особу. 2025 року це 4,24 тисячі гривень.
 
Якщо українець відповідає всім критеріям отримання державної підтримки, то пільга на комуналку призначається на цілий рік.
 
Тэги:  допомога, пільги
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