11.05.2025 13:30 Дмитро Колонєй
В Україні зростають ціни цибулю: експерти пояснили чому саме
Що криється за подорожчанням популярного овоча.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову пішли вгору. Фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною від 18 до 27 грн/кг, що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Цибуля в Україні вже коштує на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.
Чому зростають ціни на цибулю
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помітне скорочення пропозиції через сезонне вичерпання запасів цибулі в українських господарствах.
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пожвавленя торгової активністі на ринку
Що буде далі з цінами на циулю
Виробники не впевнені, що зможуть і надалі підвищувати ціни, адже якість продукції в сховищах стрімко погіршується.
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