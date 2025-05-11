11.05.2025 13:30 Дмитро Колонєй

В Україні зростають ціни цибулю: експерти пояснили чому саме

Що криється за подорожчанням популярного овоча.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову пішли вгору. Фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною від 18 до 27 грн/кг, що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Цибуля в Україні вже коштує на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року.

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Чому зростають ціни на цибулю

помітне скорочення пропозиції через сезонне вичерпання запасів цибулі в українських господарствах.

пожвавленя торгової активністі на ринку Що буде далі з цінами на циулю

Виробники не впевнені, що зможуть і надалі підвищувати ціни, адже якість продукції в сховищах стрімко погіршується.