Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 10 травня 2025 року.
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Можливі приємні несподіванки та фінансовий успіх. Варто зайнятись грошима й відмовитись від азарту.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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