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11.05.2025  11:36   Дмитро Колонєй

Стало відомо, з якої зброї стріляв чоловік з балкону у центрі Харкова

Поліцейські відреагували на повідомлення про стрілянину у Харкові

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 травня 2025 року близько 20:07 до харківських поліцейских звернулися містяни, повідомивши,  що на вулиці Мироносицькій невідомі особи стріляють з балкону. Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група у повному складі, з'ясувалося, що інформація частково підтвердилась.
 
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Правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець. На щастя, з іграшкового пістолету.
Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед мешканців. Також було відібрано письмове пояснення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує свідків стрілянини на зупинці транспорту у Харкові та з'ясувала, хто палив зі зброї на Бурсацкому узвозі.
 
Тэги:  стрілянина, кримінал, харків
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