11.05.2025 11:36 Дмитро Колонєй
Стало відомо, з якої зброї стріляв чоловік з балкону у центрі Харкова
Поліцейські відреагували на повідомлення про стрілянину у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 10 травня 2025 року близько 20:07 до харківських поліцейских звернулися містяни, повідомивши, що на вулиці Мироносицькій невідомі особи стріляють з балкону. Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група у повному складі, з'ясувалося, що інформація частково підтвердилась.
Правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець. На щастя, з іграшкового пістолету.
Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед мешканців. Також було відібрано письмове пояснення.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0