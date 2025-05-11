11.05.2025 11:36 Дмитро Колонєй

Стало відомо, з якої зброї стріляв чоловік з балкону у центрі Харкова

Поліцейські відреагували на повідомлення про стрілянину у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ , 10 травня 2025 року близько 20:07 до харківських поліцейских звернулися містяни, повідомивши, що на вулиці Мироносицькій невідомі особи стріляють з балкону. Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група у повному складі, з'ясувалося, що інформація частково підтвердилась.

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Правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець. На щастя, з іграшкового пістолету.

Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед мешканців. Також було відібрано письмове пояснення.