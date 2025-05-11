11.05.2025 08:11 Дмитро Колонєй

Під тиском атак ворога знаходяться оборонці шість селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про бойову ситуацію по Харківщині на вечір 10 травня 2025 року.