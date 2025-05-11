Під тиском атак ворога знаходяться оборонці шість селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про бойову ситуацію по Харківщині на вечір 10 травня 2025 року.
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Можливі приємні несподіванки та фінансовий успіх. Варто зайнятись грошима й відмовитись від азарту.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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