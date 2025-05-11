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11.05.2025  08:11   Дмитро Колонєй

Під тиском атак ворога знаходяться оборонці шість селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Атакують оборонців шости селищ окупанти: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
Атакують оборонців шости селищ окупанти: Новини Харкова
  • На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.
 
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Атакують оборонців шости селищ окупанти: Новини Харкова
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про бойову ситуацію по Харківщині на вечір 10 травня 2025 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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