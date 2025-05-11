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11.05.2025  08:33   Дмитро Колонєй

Від спричиненої ворожими обстрілами пожежі постраждали мирні мешканці Харківщини

Оперативна інформація по Харківщині на 11 травня 2025 року від ДСНС.


Від спричиненої ворожими обстрілами пожежі постраждали мирні мешканці Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 10 по 11 травня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили 26 оперативних виїздів:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.
 
За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп’янському та Богодухівському районах області.
 
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Вдень ворожі війська завдали удару по житловому сектору міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 110 м кв. Також пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі, автомобіль. Постраждало двоє людей.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, які селища знаходяться під тиском атак росіян на ранок 11 травня 2025 року.
 
Тэги:  пожежа, обстановка, харків, агрессия россии
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