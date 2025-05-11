11.05.2025 09:02 Дмитро Колонєй

Заграбники руйнували населені пункти трьох районів Харківщини, є постраждалі

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Через обстріли окупантів є постраждалі:

у Куп’янську поранені 76-річна жінка та 82-річний чоловік,

у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 КАБ;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;

у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;

у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.