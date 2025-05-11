11.05.2025 09:02 Дмитро Колонєй
Заграбники руйнували населені пункти трьох районів Харківщини, є постраждалі
Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
Через обстріли окупантів є постраждалі:
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у Куп’янську поранені 76-річна жінка та 82-річний чоловік,
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у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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13 КАБ;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;
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у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
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у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.
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