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11.05.2025  09:02   Дмитро Колонєй

Заграбники руйнували населені пункти трьох районів Харківщини, є постраждалі

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 травня 2025 року від ХОВА.

Поранені літні жителі селищ через удари загарбників: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
 
Через обстріли окупантів є постраждалі: 
  • у Куп’янську поранені 76-річна жінка та 82-річний чоловік,
  • у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки. 
Поранені літні жителі селищ через удари загарбників: Новини Харкова
 
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 13 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 fpv-дрон.
Поранені літні жителі селищ через удари загарбників: Новини Харкова
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж; 
  • у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
  • у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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