12.05.2025 09:00 Рита Парфенова

За добу під обстрілами на Харківщині постраждали п’ятеро цивільних

Окупанти атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосувавши авіабомби й дрони.



На фото: с. Садовод

Фото: ДСНС

Серед поранених– жінки та чоловіки з Куп’янського та Золочівського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Так, внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро цивільних. Зокрема, в селі Садовод Великобурлуцької громади травмовано двох жінок– 55 і 56 років. У селі Івашки Золочівської громади поранення отримав 54-річний чоловік, а в селі Баранівка цієї ж громади– 54-річна жінка та 53-річний чоловік.

Окупанти застосували сім керованих авіабомб (КАБ) та шість ударних fpv-дронів.

Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад і автомобіль;

у Куп’янському районі– три багатоповерхові будинки та чотири господарчі споруди;

у Харківському та Богодухівському районах– по одному приватному будинку, а також автомобіль у Богодухівському.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках– минулої доби було відбито п’ять атак.