За добу під обстрілами на Харківщині постраждали п’ятеро цивільних

Окупанти атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосувавши авіабомби й дрони.
Серед поранених– жінки та чоловіки з Куп’янського та Золочівського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Так, внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро цивільних. Зокрема, в селі Садовод Великобурлуцької громади травмовано двох жінок– 55 і 56 років. У селі Івашки Золочівської громади поранення отримав 54-річний чоловік, а в селі Баранівка цієї ж громади– 54-річна жінка та 53-річний чоловік.
Окупанти застосували сім керованих авіабомб (КАБ) та шість ударних fpv-дронів.
Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському та Куп’янському напрямках– минулої доби було відбито п’ять атак.
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День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
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12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
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