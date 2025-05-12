У Харкові закрито вихід зі станції метро: подробиці

На станції метро «Спортивна» тимчасово закрито вихід №4 – ремонтні роботи триватимуть до 17:00
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
Сьогодні, 12 травня, у Харкові на станції метро «Спортивна» тимчасово закрито для пасажирів вихід №4 з підвуличного пішохідного переходу.
Обмеження діє у зв’язку з проведенням ремонтних робіт і триватиме до 17:00. Йдеться про вихід у напрямку стадіону «Металіст».
Перевізник просить вибачення за можливі незручності.
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