12.05.2025 09:25 Рита Парфенова

У Харкові закрито вихід зі станції метро: подробиці

На станції метро «Спортивна» тимчасово закрито вихід №4 – ремонтні роботи триватимуть до 17:00

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

Сьогодні, 12 травня, у Харкові на станції метро «Спортивна» тимчасово закрито для пасажирів вихід №4 з підвуличного пішохідного переходу.

Обмеження діє у зв’язку з проведенням ремонтних робіт і триватиме до 17:00. Йдеться про вихід у напрямку стадіону «Металіст».

Перевізник просить вибачення за можливі незручності.

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