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12.05.2025  10:10   Рита Парфенова

У Харкові вшанували загиблого бійця «Кракена» Данила Погорілова (фото)

На фасаді ліцею №175 у Немишлянському районі Харкова встановили меморіальну дошку та мурал на честь загиблого захисника України Данила Погорілова, який служив у спецпідрозділі «Кракен» і загинув у травні 2024 року.

меморіальна дошка та мурал на честь Данила Погорілова

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківському ліцеї №175, що в Немишлянському районі, відкрили меморіальну дошку на честь Данила Погорілова — бійця спецпідрозділу «Кракен», який загинув 10 травня 2024 року під час бойового завдання біля селища Пильне на Харківщині.

меморіальна дошка та мурал на честь Данила Погорілова

У церемонії відкриття взяли участь рідні загиблого, його побратими, друзі, вчителі, представники районної адміністрації та жителі житлового масиву Кулиничі.

Крім меморіальної дошки, на фасаді ліцею також створили мурал, присвячений памʼяті загиблого військового.

меморіальна дошка та мурал на честь Данила Погорілова

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській гімназії №76, що розташована в Новобаварському районі, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Антона Пономарьова.

меморіальна дошка та мурал на честь Данила Погорілова

меморіальна дошка та мурал на честь Данила Погорілова

 

Тэги:  меморіальна дошка, харків
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