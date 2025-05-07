07.05.2025 14:12 Рита Парфенова

Меморіальну дошку загиблому бійцю Антону Пономарьову відкрили в Харкові

У гімназії №76 Новобаварського району вшанували памʼять загиблого воїна Антона Пономарьова, який добровільно приєднався до лав ЗСУ та поліг під час бойового завдання на Донеччині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у харківській гімназії №76, що розташована в Новобаварському районі, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Антона Пономарьова.

У церемонії відкриття взяли участь його рідні, бойові побратими, викладачі закладу, представники районної адміністрації та місцеві жителі.

Антон Пономарьов добровільно вступив до лав 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого Українського Корпусу у березні 2023 року.

Він загинув 18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру в Донецькій області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському ліцеї № 85, що знаходиться в Індустріальному районі, відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь полеглого захисника України Георгія Трофімова.