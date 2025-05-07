07.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

Про захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 розповіли у МОЗ

З 28 квітня по 4 травня в країні перехворіло 99 974 людей, із них 60 968 – діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

До лікарень потрапило 2 709 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 632 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу.

У всіх регіонах України наразі не перевищено рівні захворюваності — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 12 регіонах країни. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та першого тижня травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків.

Загалом, з початку епідсезону 2024/2025 з 30 вересня 2024 року по 27 квітня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 431 715 людей. Це на 3,8% менше ніж попереднього епідсезону. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 21 102 випадки захворювання на COVID-19. Загалом за цей час зареєстровано 188 летальних випадків від ускладнень грипу, COVID-19 та ГРВІ.

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