У Харківській області виявили випадок систематичного домашнього насильства

Жителька Новопокровської громади неодноразово скаржилася на свого цивільного чоловіка до поліції. Кривдник влаштовував вдома сварки та погрожував жінці.
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Хороший день для зустрічей, спілкування та компромісів. У стосунках можливе гармонійне й глибоке зближення.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
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