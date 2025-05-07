07.05.2025 15:15 Віталій Хіневич

У Харківській області виявили випадок систематичного домашнього насильства

Жителька Новопокровської громади неодноразово скаржилася на свого цивільного чоловіка до поліції. Кривдник влаштовував вдома сварки та погрожував жінці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські офіцери громади систематично складали на чоловіка адміністративні протоколи, виносили терміновий заборонний припис та проводили з ним профілактичні бесіди.

Чугуївський районний суд неодноразово притягував порушника до адміністративної відповідальності.

Зважаючи на систематичну повторюваність фактів домашнього насильства, слідчі Чугуївського районного управління поліції відкрили щодо 44-річного чоловіка кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) і повідомили йому підозру.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталося вбивство через ревнощі.