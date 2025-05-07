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07.05.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харкові сталося вбивство через ревнощі

6 травня до відділу поліції надійшло повідомлення, що на території Холодногірського району міста виявлено тіло 47-річного чоловіка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські провели низку оперативних заходів та з’ясували, що до смерті харків’янина причетний його 43-річний знайомий. Через ревнощі між чоловіками виникла сварка. В ході якої зловмисник спричинив товаришу лопатою численні удари по голові, після чого скинув з вікна другого поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
 
За даним фактом слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України.
 
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Тэги:  події, харків
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