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06.05.2025  10:07   Рита Парфенова

СБУ затримала російського агента у складі бойової бригади ЗСУ на Харківщині

Контрактник ЗСУ шпигував на користь російської воєнної розвідки та передавав координати українських підрозділів на Куп’янському напрямку.

Новини Харкова: затримано агента гру рф у лавах ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, контррозвідка Служби безпеки України, за участі Головнокомандувача ЗСУ, виявила і затримала на Харківщині військовослужбовця, який шпигував на користь російської воєнної розвідки. Зрадником виявився контрактник Збройних Сил, який проходив службу у бойовому підрозділі на Куп’янському напрямку.

Як встановило слідство, чоловік передавав ворогу місця розташування українських сил, серед яких були штаби, резервні командні пункти, укріплення та артилерійські позиції.

Агент налагодив зв’язок з куратором із російського гру через месенджер. Для передачі інформації він використовував голосові повідомлення, які записував в анонімному чаті. На підставі його координат окупаційні війська планували ракетно-бомбові удари, а сам зловмисник заздалегідь залишав зону можливого ураження.

Оперативники СБУ своєчасно виявили підозрілі дії, вжили заходів для убезпечення бойових позицій і провели затримання поблизу лінії фронту. Під час обшуку у зрадника вилучили два телефони, через які здійснювався зв’язок з представником гру.

Контрактника завербували дистанційно на початку 2024 року. Слідчі також ідентифікували його куратора — це кадровий офіцер російської воєнної розвідки, який перебуває на передовій східного фронту.

Агенту оголосили підозру за статтею 111, частиною другою Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Його взяли під варту без можливості внесення застави. У разі доведення провини зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели слідчі СБУ Харківської області спільно з військовою контррозвідкою та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ.

Тэги:  дерзрада, колаборант, харків
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