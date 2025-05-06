06.05.2025 10:07 Рита Парфенова

СБУ затримала російського агента у складі бойової бригади ЗСУ на Харківщині

Контрактник ЗСУ шпигував на користь російської воєнної розвідки та передавав координати українських підрозділів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, контррозвідка Служби безпеки України, за участі Головнокомандувача ЗСУ, виявила і затримала на Харківщині військовослужбовця, який шпигував на користь російської воєнної розвідки. Зрадником виявився контрактник Збройних Сил, який проходив службу у бойовому підрозділі на Куп’янському напрямку.

Як встановило слідство, чоловік передавав ворогу місця розташування українських сил, серед яких були штаби, резервні командні пункти, укріплення та артилерійські позиції.

Агент налагодив зв’язок з куратором із російського гру через месенджер. Для передачі інформації він використовував голосові повідомлення, які записував в анонімному чаті. На підставі його координат окупаційні війська планували ракетно-бомбові удари, а сам зловмисник заздалегідь залишав зону можливого ураження.

Оперативники СБУ своєчасно виявили підозрілі дії, вжили заходів для убезпечення бойових позицій і провели затримання поблизу лінії фронту. Під час обшуку у зрадника вилучили два телефони, через які здійснювався зв’язок з представником гру.

Контрактника завербували дистанційно на початку 2024 року. Слідчі також ідентифікували його куратора — це кадровий офіцер російської воєнної розвідки, який перебуває на передовій східного фронту.

Агенту оголосили підозру за статтею 111, частиною другою Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Його взяли під варту без можливості внесення застави. У разі доведення провини зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели слідчі СБУ Харківської області спільно з військовою контррозвідкою та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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