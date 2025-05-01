01.05.2025 10:00 Рита Парфенова

Залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ

Служба безпеки України викрила 51-річного помічника машиніста з Харківщини, який шпигував на користь російської воєнної розвідки та передавав дані про військові ешелони і маршрути вертольотів ЗСУ.

Служба безпеки України викрила на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки. Про це Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Затриманим виявився 51-річний працівник локомотивного депо, який, за даними СБУ, коригував ворожі авіаудари. Його головним завданням було передавання координат залізничних платформ, де відбувалося розвантаження військової техніки Сил оборони.

Крім того, агент стежив за рухом бойових вертольотів ЗСУ з метою визначити місцезнаходження українських авіабаз. Для комунікації з російськими кураторами зрадник використовував окремий мобільний телефон.

Контррозвідка затримала його під час підготовки чергового «звіту» для ворога. За інформацією слідства, чоловік привернув увагу російських спецслужб через антиукраїнські коментарі в соцмережі «Однокласники».

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводять слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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