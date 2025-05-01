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01.05.2025  10:00   Рита Парфенова

Залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ

Служба безпеки України викрила 51-річного помічника машиніста з Харківщини, який шпигував на користь російської воєнної розвідки та передавав дані про військові ешелони і маршрути вертольотів ЗСУ.

Новини Харкова: СБУ затримала залізничника, який шпигував для ГРУ

Служба безпеки України викрила на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки. Про це Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Затриманим виявився 51-річний працівник локомотивного депо, який, за даними СБУ, коригував ворожі авіаудари. Його головним завданням було передавання координат залізничних платформ, де відбувалося розвантаження військової техніки Сил оборони.

Крім того, агент стежив за рухом бойових вертольотів ЗСУ з метою визначити місцезнаходження українських авіабаз. Для комунікації з російськими кураторами зрадник використовував окремий мобільний телефон.

Контррозвідка затримала його під час підготовки чергового «звіту» для ворога. За інформацією слідства, чоловік привернув увагу російських спецслужб через антиукраїнські коментарі в соцмережі «Однокласники».

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводять слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила 15-річну харків’янку, яка на замовлення з рф підпалювала військові авто.

Тэги:  дерзрада, колаборант, харків
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