29.04.2025 13:00 Рита Парфенова

СБУ викрила 15-річну харків’янку, яка на замовлення з рф підпалювала військові авто

Неповнолітня школярка з Харкова за вказівкою російських кураторів підпалила два автомобілі ЗСУ та передавала відеозвіти окупантам через Telegram.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у Харкові контррозвідка Служби безпеки України викрила 15-річну школярку, яка за завданням російських спецслужб підпалила два військових автомобілі Збройних сил України.

Злочини були скоєні у серпні 2024 року. Дівчина, діючи на замовлення представника рф, впродовж одного ранку підпалила джип і пікап ЗСУ. Для підпалів вона використовувала легкозаймисту рідину, яку розливала на капоти автомобілів. Хоча ніхто з людей не постраждав, обидва транспортні засоби були виведені з ладу на тривалий час.

Як з’ясувала СБУ, зловмисниця вела відеозапис кожного підпалу та надсилала докази своїх дій російському куратору через месенджер Telegram. Саме з ним вона узгоджувала цілі та деталі майбутніх підпалів.

За даними слідства, школярка погодилася на участь у диверсіях за грошову винагороду, яку їй обіцяли через проросійські Telegram-канали. Проте замість обіцяних коштів отримала підозру від українських правоохоронців.

На підставі зібраних доказів дівчині оголосили підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу), що передбачає до 10 років ув’язнення. Крім того, її дії мають ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), однак за віком вона не підлягає кримінальній відповідальності за цією статтею.

Наразі СБУ ініціює застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру. Оперативні заходи проводились під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чотирьох підлітків за диверсії на залізниці та підпали на замовлення рф.