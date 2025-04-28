28.04.2025 13:25 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть чотирьох підлітків за диверсії на залізниці та підпали на замовлення рф

У Берестинському районі четверо неповнолітніх за вказівкою кураторів з рф підпалювали об'єкти інфраструктури, автомобіль військового та приміщення сільради.

Чотирьом підліткам, які діяли на замовлення кураторів із росії, пред'явлено обвинувачення у вчиненні диверсій, підпалів і перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Обвинувальний акт затверджено прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області та скеровано до суду, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, наприкінці вересня 2024 року двоє братів віком 15 і 16 років разом із 14-річним товаришем підпалили кабельну шафу біля залізничного роздільного пункту в Берестинському районі. Підлітки підготували легкозаймисту суміш, залили її всередину шафи та підпалили. У результаті обладнання вигоріло.

Через декілька днів мішенню став автомобіль українського військовослужбовця — «FIAT DUCATO», припаркований біля будинку. Підлітки облили скло й капот машини горючою сумішшю і підпалили. Авто вигоріло повністю, завдавши суттєвих матеріальних збитків власнику.

12 жовтня 2024 року 14-річний обвинувачений разом із 16-річною знайомою підпалили приміщення сільської ради. Вони розбили вікно, облили підвіконня запалювальною рідиною та підпалили його. Завдяки швидким діям пожежників, вогонь вдалося загасити, однак приміщення зазнало пошкоджень.

Правоохоронці встановили, що всі ці дії неповнолітні вчиняли за завданням кураторів із рф, ймовірно – співробітників ворожої спецслужби, які обіцяли їм грошову винагороду за підпали.

Усіх чотирьох підлітків судитимуть за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Троє хлопців також відповідатимуть за диверсію в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України), а 16-річного підлітка додатково обвинувачено у перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано дві групи підпалювачів, які на замовлення рф нищили енергооб’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ.