28.04.2025 12:59 Рита Парфенова

Оперативна обстановка на Харківському напрямку: обстріли, втрати ворога та дії сил оборони

Ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” залишається складною. Ворожі атаки тривають, проте сили оборони України активно знищують техніку та живу силу загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 28 квітня 2025 року оперативна обстановка на Харківському напрямку не зазнала суттєвих змін. Російські окупанти продовжують активні обстріли та використання дронів-камікадзе. За минулу добу ворог задіяв 59 таких дронів і здійснив 516 обстрілів позицій українських захисників.

Особливу активність ворог проявив у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки, де було здійснено шість атак на позиції наших військових. Однак, завдяки ефективним діям сил оборони, загарбники зазнали значних втрат. Протягом доби російські війська втратили 49 осіб, з яких 20 — безповоротно.

Також на Харківському напрямку було знищено та пошкоджено 85 одиниць техніки ворога, серед яких 1 артилерійська установка, 13 автомобілів, 68 безпілотників і 3 одиниці спецтехніки. Крім того, завдано ударів по 59 укриттях для особового складу, місцях зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника та виконувати завдання з відсічі агресії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках минулої доби українські військові відбили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Красного Першого, Малої Шапківки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.