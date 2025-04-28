Бойова ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках

Російські війська продовжують атакувати позиції українських оборонців на Харківщині. Лише за минулу добу наші воїни відбили дев’ять атак у двох напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом минулої доби противник здійснив шість спроб атакувати позиції українських захисників. Бої тривали в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. Наші оборонці успішно тримають оборону.
На Куп’янському напрямку ворожі війська вчора тричі намагалися прорвати оборону в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Усі штурми були зупинені завдяки злагодженим діям українських сил.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби окупаційні війська намагалися прорвати українську оборону біля Вовчанська, Красного Першого, Малої Шапківки, Загризового та Нової Кругляківки.
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