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28.04.2025  08:45   Рита Парфенова

Бойова ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках

Російські війська продовжують атакувати позиції українських оборонців на Харківщині. Лише за минулу добу наші воїни відбили дев’ять атак у двох напрямках.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник здійснив шість спроб атакувати позиції українських захисників. Бої тривали в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. Наші оборонці успішно тримають оборону.

На Куп’янському напрямку ворожі війська вчора тричі намагалися прорвати оборону в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Усі штурми були зупинені завдяки злагодженим діям українських сил.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби окупаційні війська намагалися прорвати українську оборону біля Вовчанська, Красного Першого, Малої Шапківки, Загризового та Нової Кругляківки.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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