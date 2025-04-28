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28.04.2025  08:28   Рита Парфенова

Троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: є загиблі

У селі Мала Комишуваха Ізюмського району внаслідок підриві на вибухонебезпечному предметі загинули двоє чоловіків, ще один отримав поранення.

міна вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у селі Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області сталася трагедія: троє людей натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Унаслідок вибуху загинули двоє чоловіків 1988 та 1963 років народження. Ще один чоловік отримав поранення. Відомо, що постраждалий вижив і наразі перебуває під наглядом медиків. На місці працюють правоохоронні органи, які встановлюють усі обставини інциденту.

ДСНС вкотре закликає громадян бути обережними, не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них рятувальникам або поліції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині два вибухонебезпечних предмети.

Тэги:  міна
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