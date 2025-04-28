28.04.2025 08:10 Рита Парфенова

Пожежі на Харківщині: рятувальники ліквідували понад 40 загорянь за добу

Протягом доби з 27 по 28 квітня на Харківщині сталися десятки пожеж. Одна з них виникла через ворожий обстріл, також були зафіксовані займання в природних екосистемах на площі понад 56 гектарів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, за минулу добу рятувальники здійснили 59 оперативних виїздів, з яких 42 стосувалися ліквідації пожеж. Одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу у Куп’янському районі.

Близько 9-ї ранку в місті Куп’янськ FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, що спричинило його загоряння. Постраждав 55-річний чоловік, який від госпіталізації відмовився. Для ліквідації займання залучалося двоє рятувальників і одна одиниця техніки.

Окрім того, внаслідок удару керованими авіабомбами 26 квітня по житлових кварталах Куп’янська рятувальники деблокували тіло загиблого 89-річного чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку. Також допомоги потребували дві жінки, які пережили гостру стресову реакцію.

Тривожна ситуація спостерігалася і в Лозівському районі. У селі Нова Іванівка через необережне поводження з вогнем сталася пожежа у приватному будинку. Постраждав 64-річний чоловік, якого з опіками госпіталізували до лікарні.

Водночас у природних екосистемах регіону сталося 28 пожеж на площі понад 56 гектарів. До гасіння однієї з пожеж залучали підрозділ місцевої пожежної охорони.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили два вибухонебезпечних предмети.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова рятувальники винесли з палаючої квартири 88-річну жінку.