Рятувальники Харківщини показали, як деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську (фото)

26 квітня російська авіація завдала удару по житлових кварталах Куп'янська. Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, постраждали дві жінки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, ввечері 26 квітня російські війська завдали авіаудару по житлових кварталах Куп'янська, Харківська область. Керовані авіабомби влучили в приватні будинки, внаслідок чого один будинок було повністю зруйновано, ще сім осель зазнали серйозних пошкоджень.
Сьогодні вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1936 року народження. Також дві жінки, 65 та 60 років, отримали гостру реакцію на стрес, але від госпіталізації відмовились.
Для ліквідації наслідків авіаудару залучено 8 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, а також працівників та техніки Куп'янської міської комунальної служби. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
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