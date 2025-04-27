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27.04.2025  12:57   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини показали, як деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську (фото)

26 квітня російська авіація завдала удару по житлових кварталах Куп'янська. Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, постраждали дві жінки.

рятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, ввечері 26 квітня російські війська завдали авіаудару по житлових кварталах Куп'янська, Харківська область. Керовані авіабомби влучили в приватні будинки, внаслідок чого один будинок було повністю зруйновано, ще сім осель зазнали серйозних пошкоджень.

ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську

Сьогодні вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1936 року народження. Також дві жінки, 65 та 60 років, отримали гостру реакцію на стрес, але від госпіталізації відмовились.

ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську

Для ліквідації наслідків авіаудару залучено 8 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, а також працівників та техніки Куп'янської міської комунальної служби. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через удари росіян загинула людина, четверо цивільних постраждали – поліція задокументувала нові воєнні злочини рф.

ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську ятувальники деблокували тіло загиблого після авіаудару по Куп'янську

Тэги:  дснс, обстріл, харків, агрессия россии
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