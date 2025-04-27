27.04.2025 09:59

На Харківщині під завалами знайшли загиблого після обстрілу авіабомбами (фото)

На Харківщині через удари росіян загинула людина, четверо цивільних постраждали – поліція задокументувала нові воєнні злочини рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, внаслідок російських авіаударів, артобстрілів і атак БпЛА в Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини пошкоджено десятки будинків і навчальний заклад. Загинув місцевий мешканець, ще четверо людей отримали травми.

Протягом доби російські війська завдали нових ударів по Харківській області, використовуючи керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. Під обстрілами опинилися Куп'янський та Ізюмський райони.

Близько десяти керованих авіабомб росіяни скинули на цивільну інфраструктуру Куп’янського району. В результаті атаки пошкоджено кілька десятків приватних житлових будинків та будівлю навчального закладу. Четверо мирних жителів – три жінки віком 61, 65 і 60 років та 61-річний чоловік – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1936 року народження.

В Ізюмському районі через обстріли пошкоджено приміщення непрацюючого цивільного підприємства.

26 квітня поліцейські Харківщини здійснили 12 оглядів місць влучань та задокументували 5 нових кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну правоохоронці Харківської області внесли до ЄРДР дані щодо 24 342 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 26–27 квітня зафіксовано серйозні руйнування об'єктів інфраструктури та житлових будинків у кількох районах регіону.