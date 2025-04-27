На Харківському напрямку за добу знищено 55 ворожих дронів і понад 50 окупантів

Оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною. Сили оборони України продовжують знищувати живу силу, техніку та укріплення російських загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 27 квітня 2025 року оперативна обстановка в операційній зоні ОТУ «Харків» суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
Минулої доби російські окупанти здійснили 511 обстрілів позицій Сил оборони та застосували 76 ударних безпілотників типу «камікадзе».
Незважаючи на інтенсивність атак, українські військові завдали противнику значних втрат. За минулу добу загарбники втратили 58 осіб, з них 26 – безповоротними.
На Харківському напрямку ворог також втратив 79 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:
Крім того, українські захисники знищили 59 укриттів, обладнаних російськими військовими для особового складу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують тримати оборону на Куп’янському напрямку, де ворог здійснив чотири спроби штурму та завдав авіаударів по району Куп’янська.
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