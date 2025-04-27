Прокуратура Харківщини розслідує загибель та поранення людей під час російських обстрілів (фото)

Російські війська атакували житлові квартали в Куп’янському районі Харківської області. Під ворожими ударами опинилися десятки приватних будинків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України) внаслідок обстрілів Куп'янщини.
За даними слідства, 26 квітня близько 21:30 збройні сили російської федерації завдали авіаційного удару по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області.
Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. Спалахнула масштабна пожежа. 60-річний чоловік отримав поранення, а жінка того ж віку – опіки. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу. За попередньою інформацією, росіяни застосували авіаційну бомбу ФАБ-500.
Близько 22:00 ворог завдав ще одного авіаудару по місту Куп'янськ. Влучання зафіксоване в житловому секторі. Пошкоджено понад 15 приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу загинув 88-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
Прокурори Харківської обласної прокуратури у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії для належної фіксації доказів і розслідування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил російської федерації.
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